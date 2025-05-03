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3 мая, 11:41

Черчилль «ожил», чтобы напомнить Стармеру о вкладе СССР в победу над нацизмом

RT с помощью ИИ «оживил» снимок Черчилля, который зачитал письмо к Сталину

Уинстон Черчилль. Обложка © Wikipedia / Юсуф Карш

Уинстон Черчилль. Обложка © Wikipedia / Юсуф Карш

RT с помощью искусственного интеллекта «оживил» фотографию бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который зачитал фрагмент письма, адресованного главе СССР Иосифу Сталину. Политик напомнил о вкладе Советского Союза в победу над нацизмом.

RT с помощью ИИ «оживил» снимок Черчилля. Видео © RT

«Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины», — повторил цифровой Черчилль свою оригинальную цитату.

Ролик стал ответом западным политикам, в частности нынешнему премьеру Британии Киру Стармеру, который замалчивает факты и искажает историю.

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Кстати, европейские лидеры массово отказались ехать в Киев на шабаш Владимира Зеленского. По данным Politico, Макрон, Стармер, Мерц и Туск не приедут в столицу Украины 9 мая. Напомним, ранее Зеленский придумал, как ответить на Парад Победы в Москве. Он решил 9 мая пригласить главных европейских дипломатов в Киеве на некое мероприятие.

Борис Эльфанд
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