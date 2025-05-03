RT с помощью искусственного интеллекта «оживил» фотографию бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который зачитал фрагмент письма, адресованного главе СССР Иосифу Сталину. Политик напомнил о вкладе Советского Союза в победу над нацизмом.

Ролик стал ответом западным политикам, в частности нынешнему премьеру Британии Киру Стармеру, который замалчивает факты и искажает историю.

Захарова процитировала Рузвельта в ответ на слова Трампа о победе США в войне

Захарова процитировала Рузвельта в ответ на слова Трампа о победе США в войне

Кстати, европейские лидеры массово отказались ехать в Киев на шабаш Владимира Зеленского. По данным Politico, Макрон, Стармер, Мерц и Туск не приедут в столицу Украины 9 мая. Напомним, ранее Зеленский придумал, как ответить на Парад Победы в Москве. Он решил 9 мая пригласить главных европейских дипломатов в Киеве на некое мероприятие.