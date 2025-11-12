Песков: В Кремле видят приготовления Европы к войне с Россией
Песков заявил Юнашеву о подготовке Европы к войне и росте милитаризма в ЕС
В Кремле считают, что европейские страны действительно готовятся к возможному военному противостоянию с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова сербского лидера Александра Вучича.
По словам Пескова, Москва разделяет позицию Вучича о том, что в Европе усиливаются «промилитаристские настроения». Он обратил внимание на рост военных бюджетов и нарастающую риторику силового давления.
«Это ведёт к перенапряжению экономики и в среднесрочной перспективе обернётся для Европы тяжёлыми последствиями», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Песков подчеркнул, что Россия всегда осознавала существование подобных рисков и заранее принимала меры для обеспечения своих национальных интересов и безопасности.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа «фактически готовится к войне» из-за стремительного наращивания оборонных расходов и мобилизации промышленности. Его слова вызвали широкую дискуссию в европейских СМИ о рисках новой гонки вооружений.
