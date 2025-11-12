Милитаризация Европы очень опасна, так как может привести к началу боевых действий из-за малейшей провокации, а врага Запад давно определил — это Россия. Об этом «Ленте.ру» сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича о подготовке всех европейских стран к войне с РФ.

«Идёт милитаризация экономик нескольких стран. Когда идёт милитаризация, всегда возникает опасность. Политически им нужен враг. Врага они давно определили. А дальше мы же понимаем, что любой конфликт, как Первая мировая война и Вторая мировая война, возникает не на пустом месте — были какие-то провокации», — пояснил депутат.

Он напомнил, что британские спецслужбы вместе с Украиной пытались захватить МиГ-31 с «Кинжалом», чтобы в дальнейшем устроить провокацию с нашим истребителем. А это могло стать поводом к развязыванию войны. Чепа уверен, что милитаризация ЕС может привести к последствиям, которые трудно спрогнозировать.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа активно готовится к войне против России. Так он прокомментировал слова французского генерала Фабьена Мандона, который призвал готовить национальные вооружённые силы к «шоку». Вучич не стал давать гарантий, что Сербии и в дальнейшем удастся воздерживаться от санкционного давления на Россию. В качестве одного из ключевых приоритетов он назвал продолжение курса на укрепление армии, указав на необходимость разумного наращивания военного потенциала.