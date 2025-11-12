Российские спецслужбы предотвратили попытку угона истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», которую планировали украинское ГУР и британская MI6 с целью вовлечения НАТО в прямой конфликт с РФ, обратил внимание руководитель Центрального исполкома «Офицеров России», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, подчеркнув важность сохранения уникального вооружения.

Военный эксперт уверен, что противник стремился изучить ракету для разработки средств противодействия, а сам факт хищения нанёс бы удар по репутации страны. Он напомнил о прецеденте 1976 года с угоном МиГ-25 в Японию, который потребовал от СССР масштабной перестройки систем опознавания.

Собеседник сайта MK.ru добавил, что сегодня работа спецслужб основана на развитой агентурной сети для защиты военных объектов, что позволяет пресекать диверсии на стадии вербовки. По его словам, вербовка военных профессионалов требует глубокой проработки, а украинские спецслужбы, обладая наследием советской школы, демонстрируют растущую оперативную грамотность.

«Я не хочу принижать способности украинских спецслужб — они за время специальной военной операции тоже набрались опыта, выработали свои методы. Поэтому нельзя недооценивать их возможности и сообразительность», — отметил эксперт.