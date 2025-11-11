Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 ноября, 07:31

Life.ru узнал, зачем Лондон и Киев хотели угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VASIL KUZMICHONAK

Российский МиГ-31 представляет для стран Запада большой интерес, поскольку у них ничего подобного нет, а покопаться в нём им очень хочется. Об этом в беседе с Life.ru заявил член российского Cовета по внешней оборонной политике Андрей Климов, комментируя сорванный сотрудниками ФСБ угон самолёта.

«Они себя подставляют, а не нас, потому что они действуют репрессивными методами. Речь идёт об угоне военного корабля», отметил он.

По его словам, у Киева на то есть сразу две причины. Первая: в НАТО есть огромное желание поближе посмотреть наши истребители, поскольку у них нет аналогов. Для этого они думают, как бы им найти кого-то в России, завербовать и заставить работать. Вторая: они хотели тем самым продемонстрировать своё всемогущество, которого у них нет.

То, что их разоблачили, означает, что наши специальные службы работают в круглосуточном режиме. Киев ищет слабое звено, они ищут людей, которые могут забыть о том, что они граждане нашей страны, и начать вольно или невольно работать на врага. А это всегда конец. Так что нам тоже надо из этого делать выводы и понимать всю ситуацию.

Андрей Климов

Депутат

Напомним, что Киев под руководством британских кураторов попытался завербовать российских лётчиков, чтобы те доставили МиГ-31 в район авиабазы НАТО в Румынии. Там планировал сымитировать его уничтожение системой ПВО. Пилотам обещали $3 млн и новый паспорт одной из стран Запада за угон.

