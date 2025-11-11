«Приезжай, мы ждём!» Появилось видео с кучей денег для российского лётчика за угон МиГ-31

Украинская военная разведка предлагала российскому лётчику крупное денежное вознаграждение и гражданство одной из западных стран за угон истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Об этом он сообщил на опубликованной ФСБ видеозаписи.

По словам лётчика, «в случае успешного угона самолёта мне предлагалась сумма в один миллион долларов США», а затем, при передаче борта вместе с ракетой, «сумма была увеличена до 3 миллионов долларов». Чтобы его убедить, куратор даже присылал видео с кипой денег и надписью «Приезжай, мы ждём! Вот так выглядит эта сумма денег». Пилот также заявил, что «мне было предложено гражданство одной из западных стран».