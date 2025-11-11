Россия и США
11 ноября, 05:42

Стало известно, когда Киев начал планировать угон российского МиГ-31 с «Кинжалом»

Обложка © Wikipedia / Strefich

Украинская и британская разведки начали разрабатывать операцию по угону российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал» ещё осенью 2024 года. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

По его словам, «осенью 2024 года нами была получена информация о попытках представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины завербовать экипаж российского истребителя МиГ-31».

Агент Киева убеждал пилота МиГ-31 убить командира и сымитировать крушение истребителя

Ранее ФСБ заявила, что операция была направлена на вербовку российских лётчиков. Им предлагали 3 млн долларов за угон самолёта Миг-31, который планировалось направить к авиабазе НАТО в румынской Констанце. По версии ведомства, угнанный истребитель собирались направить в район авиабазы НАТО в Констанце (Румыния). В вербовке российских лётчиков принимала участие связанная с британской MI6 организация Bellingcat*.

* Признано Минюстом России иностранным агентом и включено в перечень нежелательных организаций.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

