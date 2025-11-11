Стало известно, когда Киев начал планировать угон российского МиГ-31 с «Кинжалом»

Украинская и британская разведки начали разрабатывать операцию по угону российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал» ещё осенью 2024 года. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

По его словам, «осенью 2024 года нами была получена информация о попытках представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины завербовать экипаж российского истребителя МиГ-31».

