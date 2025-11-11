Россия и США
ФСБ предотвратила попытку Киева угнать МиГ-31 с «Кинжалом» для провокации НАТО

Обложка © Wikipedia / Alexander Kopitar

ФСБ России предотвратила операцию украинской военной разведки по угону истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Как сообщили в ЦОС ФСБ, цель операции — провокация против крупнейшей авиабазы НАТО.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты «Кинжал», — уточнили в ЦОС.

По данным ФСБ, украинская военная разведка пыталась завербовать российских лётчиков, предложив им $3 млн за угон истребителя. План предусматривал направление МиГ-31 с ракетой «Кинжал» в район крупнейшей на юго-востоке Европы авиабазы НАТО в румынской Констанце, где самолёт могли бы сбить средствами ПВО. В ведомстве заявили, что планы украинской и британской разведок по организации провокации сорваны.

Предварительно провокация должна была пройти 4 ноября 2025 года — в этот день Минобороны Румынии поднимало истребители НАТО из-за тревоги на границе.

В Ярославле задержаны бизнесмены за попытку вывоза двигателей за рубеж
Ранее в Башкирии задержали восемь человек за попытку диверсии на объекте связи. УФСБ по Башкирии задержало восемь человек из Салавата и Ишимбайского района по подозрению в подготовке диверсии. По данным ведомства, задержанные планировали атаковать объекты сотовой связи. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.

