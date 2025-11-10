В Ярославле задержаны бизнесмены за попытку вывоза двигателей за рубеж

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Ярославле незаконное производство и экспорт двигателей двойного назначения. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ярославской области.

В ведомстве уточнили, что была остановлена преступная деятельность двух руководителей местного коммерческого предприятия, организовавших канал поставок такой продукции за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства.

«УФСБ России по Ярославской области во взаимодействии с УФСБ России по Рязанской области пресечена преступная деятельность двух руководителей коммерческого предприятия Ярославля, организовавших канал незаконных поставок за рубеж продукции двойного назначения», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 189 Уголовного кодекса Российской Федерации о незаконном экспорте продукции, подлежащей экспортному контролю.

