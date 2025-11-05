Россия и США
5 ноября, 08:10

ФСБ выявила хищение 116 млн рублей в челябинском водоканале, идут задержания

Обложка © Life.ru

В Челябинске по подозрению в злоупотреблении полномочиями задержан экс-гендиректор МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Хабиров возглавлял «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» с марта 2022 по октябрь 2024 года. Учредителем предприятия является мэрия Челябинск. Описываемые события относятся к периоду прежнего руководства города.

По данным УФСБ, в июле 2024 года гендиректор, действуя по предварительному сговору с главным инженером МУП, завысил цену при заключении двух муниципальных контрактов с ООО «Проекты и Решения». Договоры касались ликвидации аварий на объектах уличной сети Челябинска.

Предварительный ущерб бюджету города по этим двум контрактам превысил 116 млн рублей. В рамках расследования следствие устанавливает всех участников и объем причиненного вреда, а также проверяет иные сделки предприятия на предмет возможных нарушений. Решается вопрос о мере пресечения и дальнейших процессуальных действиях.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала прокурора Кингисеппа Андрея Стрельникова. При задержании внимание оперативников привлёк сейф здании прокуратуры, в котором лежали материалы уголовных дел, ранее переданные следственными органами и полицией.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСБ России
  • Челябинская область
