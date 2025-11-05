ФСБ показала видео задержания москвича за сбор данных об оппозиционерах для НАТО

Появилось видео задержания силовиками москвича, подозреваемого в отправке спецслужбам страны НАТО данных об оппозиционно настроенных россиянах, которых планировалось «склонить к сотрудничеству». Кадрами делится пресс-служба ФСБ РФ.

Задержание москвича за госизмену. Видео © ФСБ РФ

Задержанный свою вину уже признал. На допросе он подробно рассказал, как вышел на западных кураторов. По его словам, за предательство России ему обещали переезд в другую страну.

Как уже сообщалось, силовики задержали жителя Москвы, который подозревается в передаче сведений представителю спецслужбы государства — члена НАТО. По данным ФСБ, мужчина сам вышел на контакт с иностранной структурой и предоставлял ей анкетные данные и информацию об оппозиционно настроенных гражданах России. Эти сведения использовались зарубежными спецслужбами для вербовки таких россиян. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — государственная измена.