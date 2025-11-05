Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 07:29

ФСБ показала видео задержания москвича за сбор данных об оппозиционерах для НАТО

Обложка © ФСБ РФ

Обложка © ФСБ РФ

Появилось видео задержания силовиками москвича, подозреваемого в отправке спецслужбам страны НАТО данных об оппозиционно настроенных россиянах, которых планировалось «склонить к сотрудничеству». Кадрами делится пресс-служба ФСБ РФ.

Задержание москвича за госизмену. Видео © ФСБ РФ

Задержанный свою вину уже признал. На допросе он подробно рассказал, как вышел на западных кураторов. По его словам, за предательство России ему обещали переезд в другую страну.

ФСБ задержала в Карелии украинского диверсанта, готовившего теракт
ФСБ задержала в Карелии украинского диверсанта, готовившего теракт

Как уже сообщалось, силовики задержали жителя Москвы, который подозревается в передаче сведений представителю спецслужбы государства — члена НАТО. По данным ФСБ, мужчина сам вышел на контакт с иностранной структурой и предоставлял ей анкетные данные и информацию об оппозиционно настроенных гражданах России. Эти сведения использовались зарубежными спецслужбами для вербовки таких россиян. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — государственная измена.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar