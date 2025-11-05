Москвич передавал спецслужбе НАТО сведения об оппозиционерах для вербовки

ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы, который передавал сведения представителю спецслужбы государства — члена НАТО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина сам вышел на контакт с иностранной структурой и предоставлял ей анкетные данные и информацию об оппозиционно настроенных гражданах России. Эти сведения могли быть использованы для попыток их дальнейшего привлечения к конфиденциальному сотрудничеству.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — государственная измена, предусматривающей ответственность за оказание помощи иностранному государству, деятельность которого направлена против безопасности России.

«Задержанному решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ФСБ.

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ России предотвратила теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае, задержав уроженца Георгиевска, действовавшего по указанию украинских спецслужб. По данным службы, задержанный, гражданин России 1980 года рождения, связался через телеграм с представителем украинской террористической организации и по его инструкциям провёл фото- и видеосъёмку транспортного объекта с целью организации подрыва.