5 ноября, 07:15

Москвич передавал спецслужбе НАТО сведения об оппозиционерах для вербовки

Обложка © ФСБ России

ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы, который передавал сведения представителю спецслужбы государства — члена НАТО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина сам вышел на контакт с иностранной структурой и предоставлял ей анкетные данные и информацию об оппозиционно настроенных гражданах России. Эти сведения могли быть использованы для попыток их дальнейшего привлечения к конфиденциальному сотрудничеству.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — государственная измена, предусматривающей ответственность за оказание помощи иностранному государству, деятельность которого направлена против безопасности России.

«Задержанному решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ФСБ.

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодарском крае
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодарском крае

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ России предотвратила теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае, задержав уроженца Георгиевска, действовавшего по указанию украинских спецслужб. По данным службы, задержанный, гражданин России 1980 года рождения, связался через телеграм с представителем украинской террористической организации и по его инструкциям провёл фото- и видеосъёмку транспортного объекта с целью организации подрыва.

