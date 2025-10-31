ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сотрудниками регионального УФСБ был задержан россиянин, планировавший устроить террористический акт на железной дороге по указке украинских кураторов. Об этом прессе сообщили представители Федеральной службы безопасности.

Согласно официальному сообщению, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что фигурант дела сам инициировал контакт с представителем проукраинской террористической организации. По его указанию, обвиняемый изготовил воспламеняющуюся смесь, предназначенную для поджога электрооборудования на железнодорожных путях. Однако, при попытке приблизиться к месту планируемого преступления, он был задержан сотрудниками управления.

В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На днях Life.ru сообщал, что ФСБ России предотвратила теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае, задержав уроженца Георгиевска, действовавшего по указанию украинских спецслужб. По данным службы, задержанный, гражданин России 1980 года рождения, связался через телеграм с представителем украинской террористической организации и по его инструкциям провёл фото- и видеосъёмку транспортного объекта с целью организации подрыва.