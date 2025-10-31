Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 10:38

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодарском крае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov

В Краснодарском крае сотрудниками регионального УФСБ был задержан россиянин, планировавший устроить террористический акт на железной дороге по указке украинских кураторов. Об этом прессе сообщили представители Федеральной службы безопасности.

Согласно официальному сообщению, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что фигурант дела сам инициировал контакт с представителем проукраинской террористической организации. По его указанию, обвиняемый изготовил воспламеняющуюся смесь, предназначенную для поджога электрооборудования на железнодорожных путях. Однако, при попытке приблизиться к месту планируемого преступления, он был задержан сотрудниками управления.

В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подразделение ФСБ «Горыныч» ликвидировало три ДРГ под Константиновкой
Подразделение ФСБ «Горыныч» ликвидировало три ДРГ под Константиновкой

На днях Life.ru сообщал, что ФСБ России предотвратила теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае, задержав уроженца Георгиевска, действовавшего по указанию украинских спецслужб. По данным службы, задержанный, гражданин России 1980 года рождения, связался через телеграм с представителем украинской террористической организации и по его инструкциям провёл фото- и видеосъёмку транспортного объекта с целью организации подрыва.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar