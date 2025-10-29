ФСБ предотвратили теракт на транспортном объекте в Ставропольском крае

Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении готовящегося акта терроризма, направленного против объекта транспортной инфраструктуры на территории Ставропольского края. Как проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанным оказался уроженец Георгиевска, действовавший по указке украинских спецслужб.

Согласно сообщению ЦОС, была пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских разведывательных структур — гражданина Российской Федерации, 1980 года рождения, проживающего в городе Георгиевске.

В ЦОС уточнили, что этот человек инициативно вышел на связь с представителем некой украинской террористической организации, находящейся под контролем вражеских спецслужб, используя для этого мессенджер Telegram. По полученным от куратора инструкциям, задержанный осуществил фото- и видеофиксацию одного из региональных транспортных объектов. Целью этих действий, как было установлено, являлась последующая организация его подрыва.

Кроме того, в октябре 2025 года, выполняя задание своего куратора, он приобрёл необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства в розничной торговой сети. Эти компоненты затем были им заложены в тайник. Задержание было произведено сотрудниками ФСБ, когда мужчина двигался к намеченной террористической цели с целью проведения дополнительной разведки местности.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении террористического акта, который готовили спецслужбы Украины против крупного чиновника МВД Республики Крым. В ЦОС ФСБ России подтвердили задержание подозреваемого — 19-летнего симферопольца.