ФСБ сорвала теракт против высокопоставленного сотрудника МВД в Крыму

Было уточнено, что этот гражданин России попал под влияние противника через мессенджер Telegram. Для осуществления покушения на сотрудника полиции он, как сообщается, снял квартиру в непосредственной близости от места проживания цели. Там он осуществлял слежку с помощью видеокамеры, чтобы зафиксировать момент появления личного автомобиля объекта. Также сообщается, что он получил необходимые компоненты для сборки СВУ (самодельного взрывного устройства) от вербовщиков через заранее оборудованный схрон.