ФСБ сорвала теракт против высокопоставленного сотрудника МВД в Крыму
Российская Федеральная служба безопасности заявила о предотвращении террористического акта, который готовили спецслужбы Украины против крупного чиновника МВД Республики Крым. В ЦОС ФСБ России подтвердили задержание подозреваемого — 19-летнего симферопольца.
Было уточнено, что этот гражданин России попал под влияние противника через мессенджер Telegram. Для осуществления покушения на сотрудника полиции он, как сообщается, снял квартиру в непосредственной близости от места проживания цели. Там он осуществлял слежку с помощью видеокамеры, чтобы зафиксировать момент появления личного автомобиля объекта. Также сообщается, что он получил необходимые компоненты для сборки СВУ (самодельного взрывного устройства) от вербовщиков через заранее оборудованный схрон.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Васильевского района Запорожской области, подозреваемого в государственной измене. Мужчина на протяжении 2023–2025 годов осуществлял переводы финансовых средств на счета, которыми пользуются как спецслужбы, так и Вооружённые силы Украины.
