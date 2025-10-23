ФСБ задержала в Карелии украинского диверсанта, готовившего теракт

В Карелии сотрудники ФСБ предотвратили потенциальные диверсии, задержав гражданина России, который, по данным ведомства, оказывал помощь украинским спецслужбам. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России проинформировал, что пресечена противоправная деятельность россиянина 1980 года рождения.

Согласно данным, обнародованным ЦОС, мужчина инициировал контакт с куратором из Украины через Telegram. Под его руководством задержанный осуществлял сбор разведывательной информации, касающейся расположения воинских частей Вооружённых сил РФ. Более того, ФСБ установила, что он провел разведку местности у железнодорожного моста для возможного совершения теракта. Сообщается, что задержанный уже признал свою вину.

Ранее сообщалось о задержании в Крыму террористической ячейки, состоящей из женщин, исповедующих ислам. Участницы организации занимались распространением идей о создании всемирного халифата. Life.ru показал видео задержания преступниц.