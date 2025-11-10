В Башкирии задержали восемь человек за попытку диверсии на объекте связи

На днях Life.ru сообщал, что ФСБ предотвратила теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае, задержав уроженца Георгиевска, действовавшего по указанию украинских спецслужб. По данным службы, гражданин России 1980 года рождения связался через Telegram с представителем украинской террористической организации и по его инструкциям провёл фото- и видеосъёмку транспортного объекта с целью организации подрыва.