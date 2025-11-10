В Башкирии задержали восемь человек за попытку диверсии на объекте связи
Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
УФСБ по Башкирии задержало восемь человек из Салавата и Ишимбайского района по подозрению в подготовке диверсии. По данным ведомства, задержанные планировали атаковать объекты сотовой связи.
«УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность восьми жителей города Салавата и Ишимбайского района, планировавших совершить диверсии в отношении объектов сотовой связи», — говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.
На днях Life.ru сообщал, что ФСБ предотвратила теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае, задержав уроженца Георгиевска, действовавшего по указанию украинских спецслужб. По данным службы, гражданин России 1980 года рождения связался через Telegram с представителем украинской террористической организации и по его инструкциям провёл фото- и видеосъёмку транспортного объекта с целью организации подрыва.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.