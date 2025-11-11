Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 05:36

Угон МиГ-31 и «Кинжал» за $3 млн: ФСБ раскрыла роль Bellingcat* в вербовке российских лётчиков

ФСБ раскрыла роль Bellingcat* в планировании угона МиГ-31 с «Кинжалом»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

ФСБ сообщила, что в планируемой украинской и британской разведками операции по угону российского истребителя МиГ-31, оснащённого ракетой «Кинжал», была задействована связанная с британской MI6 организация Bellingcat*, признанная в России нежелательной.

По словам оперативного сотрудника ФСБ, при попытке выйти на командира самолёта использовались контакты, связанные с этой структурой. Он отметил, что «разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat* подконтрольную CIS Великобритании».

Агент Киева убеждал пилота МиГ-31 убить командира и сымитировать крушение истребителя
Агент Киева убеждал пилота МиГ-31 убить командира и сымитировать крушение истребителя

Ранее ФСБ сообщила о пресечении попытки ГУР Минобороны Украины завербовать российских лётчиков для угона самолёта Миг-31, обещая им 3 млн долларов. По версии ведомства, угнанный истребитель собирались направить в район авиабазы НАТО в Констанце (Румыния).

* Признано Минюстом России иностранным агентом и включено в перечень нежелательных организаций.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • ФСБ России
  • Минобороны РФ
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar