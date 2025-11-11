Угон МиГ-31 и «Кинжал» за $3 млн: ФСБ раскрыла роль Bellingcat* в вербовке российских лётчиков
ФСБ сообщила, что в планируемой украинской и британской разведками операции по угону российского истребителя МиГ-31, оснащённого ракетой «Кинжал», была задействована связанная с британской MI6 организация Bellingcat*, признанная в России нежелательной.
По словам оперативного сотрудника ФСБ, при попытке выйти на командира самолёта использовались контакты, связанные с этой структурой. Он отметил, что «разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat* подконтрольную CIS Великобритании».
Ранее ФСБ сообщила о пресечении попытки ГУР Минобороны Украины завербовать российских лётчиков для угона самолёта Миг-31, обещая им 3 млн долларов. По версии ведомства, угнанный истребитель собирались направить в район авиабазы НАТО в Констанце (Румыния).
* Признано Минюстом России иностранным агентом и включено в перечень нежелательных организаций.
