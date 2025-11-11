ФСБ сообщила, что в планируемой украинской и британской разведками операции по угону российского истребителя МиГ-31, оснащённого ракетой «Кинжал», была задействована связанная с британской MI6 организация Bellingcat*, признанная в России нежелательной.

По словам оперативного сотрудника ФСБ, при попытке выйти на командира самолёта использовались контакты, связанные с этой структурой. Он отметил, что «разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat* подконтрольную CIS Великобритании».

* Признано Минюстом России иностранным агентом и включено в перечень нежелательных организаций.