Агент Киева убеждал пилота МиГ-31 убить командира и сымитировать крушение истребителя

Связь с командиром экипажа сначала велась от имени «журналиста» Bellingcat Сергея Луговского, которого спецслужба связывает с британской MI6. После отказа командира они попытались завербовать штурмана — ему показывали видеозаписи с крупной суммой денег и говорили о «участии европейских партнёров и Секретной разведывательной службы Великобритании».

Лётчику предлагали нанести яд на кислородную маску командира, а сам угон якобы хотели провести 4 ноября 2025 года, когда в регионе активны силы НАТО. При этом собеседник обещал сымитировать крушение самолёта. Украинская сторона предлагала летчикам $3 млн, а самолёт планировалось направить в район авиабазы НАТО в румынской Констанце, где он должен был быть «сбит». Чтобы его убедить ему показывали фото бывшего российского лётчика Максима Кузьминова, в 2023 году угнавшего военный вертолёт и перебежавшего на сторону Киева. Планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны.