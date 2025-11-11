Россия и США
11 ноября, 07:06

«Кинжалы» обрушили «‎удары возмездия» за МиГ-31 на важный центр ГУР и авиабазу с F-16

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kev Gregory

ВКС России нанесли удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам украинской военной разведки за попытку угнал истребитель МиГ-31. По данным Центра общественных связей ФСБ, поражены Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области, а также аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где размещаются истребители F-16.

«Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» поражён Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в г. Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16», — отчиталось ведомство.

Ранее ФСБ сообщила о срыве операции украинской разведки по попытке вербовки российских лётчиков с целью угона истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Киев с британскими кураторами планировал завербовать российских лётчиков, обещая вознаграждение, и затем направить самолёт в район авиабазы НАТО в Констанце (Румыния), где он мог быть поражён средствами ПВО. По версии спецслужбы, в подготовке операции принимала участие связанная с британской Ми-6 Bellingcat*, признанная в РФ нежелательной. Российскому лётчику обещали $3 млн и западное гражданство за угон МиГ-31.

* Признано Минюстом России иностранным агентом и включено в перечень нежелательных организаций.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

