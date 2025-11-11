«Кинжалы» обрушили «‎удары возмездия» за МиГ-31 на важный центр ГУР и авиабазу с F-16

ВКС России нанесли удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам украинской военной разведки за попытку угнал истребитель МиГ-31. По данным Центра общественных связей ФСБ, поражены Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области, а также аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где размещаются истребители F-16.

«Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» поражён Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в г. Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16», — отчиталось ведомство.

