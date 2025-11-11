Пилот российского истребителя МиГ-31 заявил о попытке его вербовки украинскими и западными спецслужбами для хищения самолёта с комплексом «Кинжал».

По словам лётчика, осенью 2024 года с ним через Telegram связался неизвестный, представившийся сотрудником организации Bellingcat* Сергеем Луговским. После этого собеседник прислал свою пресс-карту и предложил денежное вознаграждение за консультации на военные темы.

Пилот предположил, что истинной целью был его последующий шантаж для работы на разведку. В одном из разговоров вербовщик прямо предложил перевести плату за якобы переданные секретные данные на его личную карту, чтобы скомпрометировать его.

Когда лётчик сообщил, что не может посадить такой самолёт самостоятельно, куратор сказал, что его этому научит украинский пилот в форме онлайн. По плану Киева, он должен был усыпить командира экипажа прямо за штурвалом с помощью отравляющего вещества.

