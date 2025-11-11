Серёжа из Bellingcat и $3 млн за предательство. Как наши лётчики развели спецслужбы Украины Оглавление Яд на кислородную маску: как ГУР предлагало устранить командира МиГ-31 От вертолёта до бомбардировщика. За какие самолёты ГУР предлагало миллионы Собачья смерть. Как закончили жизнь те, кто пошёл на сделку с ГУР ФСБ России сообщает: военная разведка Украины пыталась угнать российский истребитель МиГ, пообещав лётчикам 3 миллиона долларов, но у них ничего не вышло. Истории подобных вербовок и чем закончили те, кто повёлся, — в материале Life.ru. 11 ноября, 11:51 Их план провалился. Зачем ГУР учило нашего штурмана сажать МиГ по телефону. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / CashGuy, JetKat, © РИА «Новости» / РИА «Новости»

Яд на кислородную маску: как ГУР предлагало устранить командира МиГ-31

Сегодня стало известно, что ГУР Украины пыталось завербовать наших лётчиков МиГ-31, чтобы те угнали самолёт. Обещало им за это до трёх миллионов долларов. С военнослужащими связывались представители иностранной разведки, утверждавшие, что операцию курируют «высшее руководство Украины, европейские партнёры и британская СИС».

По данным ЦОС ФСБ, попытку вербовки украинские спецслужбы предприняли ещё в 2024 году. Сперва связались с командиром истребителя. Собеседник представился Сергеем Луговским, якобы журналистом британского издания Bellingcat*, которое, как утверждается, связано с британской разведкой MI6.

Как рассказал командир истребителя, Сергей предложил ему анонимно и за денежное вознаграждение проконсультировать по интересующим вопросам военной тематики. Также он пытался выяснить, какой именно самолёт пилотирует наш военный. Но командир истребителя прекратил с ним общение.

— Полагаю, что целью выхода на контакт со мной было желание Сергея скомпрометировать меня, чтобы впоследствии использовать это в интересах разведки, — говорит военнослужащий на видео, обнародованном ФСБ.

Тогда иностранные спецслужбы решили зайти с другой стороны и уже в этом году связались со штурманов МиГ-31. В этот раз на связь вышел некий Александр. Он предложил нашему военнослужащему угнать самолёт, за что тот якобы получит $3 млн. В качестве подтверждения своих слов Александр даже прислал видео с пачками валюты. Помимо денег было обещано гражданство одной из западных стран.

— Я сообщил, что не обладаю достаточными навыками для выполнения самостоятельной посадки самолёта МиГ-31. Для решения этого вопроса Александр организовал беседу по телефону с лётчиком ВСУ, который, проверив мою принадлежность к лётному составу, попытался научить меня осуществлять посадку самолёта онлайн, — поделился штурман.

«Убей командира и получи $3 млн». Раскрыта новая схема вербовки ГУР. Видео © Telegram / SHOT

Сотрудник ГУР рассказал лётчику, как лучше всего угнать самолёт — на какой высоте и с какой скоростью. А вот вопрос с командиром предложили решить кардинально — убить, нанеся яд на кислородную маску. Ну или каким-то другим способом, главное, взять управление истребителем в свои руки. С самим лётчиком ничего не случилось бы. Александр обещал смонтировать репортаж для СМИ, где сообщили бы о крушении самолёта, тем самым обеспечив штурмана «надёжной легендой прикрытия».

От вертолёта до бомбардировщика. За какие самолёты ГУР предлагало миллионы

Как видим, к счастью, наши военные оказались неподкупны. И подобное ранее уже бывало. Например, в 2024 году украинские спецслужбы пытались завербовать пилота нашего вертолёта. Так, враги предлагали лётчику от 600 до 750 тыс. долларов за угон летательного аппарата и помощь в перевозке родных за границу. Пилот должен был отравить своих товарищей. Россиянина, имя которого не раскрывается, «вели» с ноября 2023 года. Однако лётчик на провокации не поддался, а полученная информация от вербовщиков помогла российским спецслужбам вскрыть места дислокации средств ПВО Украины и подразделений ВСУ и нанести удары по ним.

А в июле того же 2024 года украинские спецслужбы пытались подкупить нашего пилота тремя миллионами долларов и гражданством Италии, чтобы тот угнал на Украину стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. Однако, как и в предыдущем примере, полученная от вербовщиков информация лишь помогла нашим военным — они нанесли огневое поражение по аэродрому ВСУ Озёрное.







Собачья смерть. Как закончили жизнь те, кто пошёл на сделку с ГУР

Но не все оказались обладателями столь высоких моральных качеств. Так, в апреле 2024 года Александр Терехов, будучи на службе на ракетном корабле «Серпухов», стоящем в гавани Балтийска Калининградской области, по заданию ГУР Минобороны Украины поджёг помещения рубки. Ущерб составил 56 миллионов рублей. Суд признал 32-летнего бывшего военнослужащего виновным по статьям 275 УК РФ (государственная измена), 281 УК РФ (диверсия), 338 УК РФ (дезертирство) и 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы). По совокупности статей ему был назначен пожизненный срок. Однако российское правосудие его пока не настигло: после выполнения задания он сбежал из страны и перешёл на сторону Украины, вступив в легион «Свобода России»**.

Другим громким случаем предательства, о котором, кажется, знают почти все, стал угон нашего вертолёта его пилотом Максимом Кузьминовым, который также убил двух своих сослуживцев, которые не разделили его затею в августе 2023 года. Мотивом парня, воспитанного в духе тщеславия, жадности и жажды мести, стали корысть и желание жить в «прекрасной» Европе. Российский суд его не настиг, но кара всё же пришла. В Испании, куда перебрался Кузьминов после того, как на Украине его таскали по интервью, и где спился, его навестили двое неизвестных в масках. Они подкараулили предателя у гаража, выпустили в него шесть пуль, затем несколько раз переехали его тело машиной и скрылись. Никто из знакомых предателя не посочувствовал ему, бросив: «Собаке — собачья смерть».

Увы, предатели были и в СССР. Так, в 1976 году советский лётчик Виктор Беленко, мечтавший о громкой карьере, угнал секретный самолёт МиГ-25П в Японию. В США его приняли с распростёртыми объятиями, однако триумф длился чуть больше года. После чего пилота «накрыло». Он начал считать, что за ним охотится вездесущий КГБ, а однажды спрятался в подсобке аэропорта, увидев на эскалаторе советских пилотов. Ему показалось, что его хотят убить. Дело дошло до психиатрической клиники. Оттуда лётчик-предатель вышел тихим. Он дожил до старости и помер в доме для престарелых от цирроза печени.

*Признана СМИ-иноагентом в РФ и внесена в список нежелательных организаций. **Запрещённая в России экстремистская организация.

