Запад не меняется: В ГД напомнили об операции по угону советского МиГ-25
Запад пытается подорвать обороноспособность РФ старыми методами, заявил Журавлёв
Западные спецслужбы вновь пытались подорвать обороноспособность России, используя старые методы. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя попытку ГУР Украины и «партнёров» завербовать российского лётчика и угнать истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Парламентарий напомнил, что первая подобная операция произошла ещё во времена СССР.
Проходят годы, а методы западных спецслужб не меняются. Они используют подкуп, вербовку и провокации, чтобы подорвать российскую обороноспособность. В 1976 году, наобещав денег пилоту Виктору Беленко, угнали на Запад новейший на тот момент советский истребитель МиГ-25. Характерно, что предатель бросил в СССР жену и малолетнего ребёнка.
«Отношение к таким [предателям] везде только пренебрежительное, и, между прочим, сейчас, предлагая за угон 3 миллиона долларов, организаторы операции планировали самолёт просто сбить, едва он появится в воздушном пространстве НАТО. То есть собирались «иуду» попросту убить, раздув из этого международный скандал. Радует, что таковых в составе героических российских ВВС не нашлось», — заключил наш собеседник.
Напомним, ФСБ России предотвратила операцию украинской военной разведки с британскими кураторами по угону истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Штурман, которого агенты противника пытались завербовать, действуя под контролем контрразведки, участвовал в оперативной игре. Он сорвал замысел по отравлению пилота через кислородную маску и последующему направлению самолёта в сторону крупнейшей авиабазы НАТО в Румынии с целью провокации.
