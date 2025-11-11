Запад не меняется: В ГД напомнили об операции по угону советского МиГ-25

Западные спецслужбы вновь пытались подорвать обороноспособность России, используя старые методы. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя попытку ГУР Украины и «партнёров» завербовать российского лётчика и угнать истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Парламентарий напомнил, что первая подобная операция произошла ещё во времена СССР.

Проходят годы, а методы западных спецслужб не меняются. Они используют подкуп, вербовку и провокации, чтобы подорвать российскую обороноспособность. В 1976 году, наобещав денег пилоту Виктору Беленко, угнали на Запад новейший на тот момент советский истребитель МиГ-25. Характерно, что предатель бросил в СССР жену и малолетнего ребёнка.

«Отношение к таким [предателям] везде только пренебрежительное, и, между прочим, сейчас, предлагая за угон 3 миллиона долларов, организаторы операции планировали самолёт просто сбить, едва он появится в воздушном пространстве НАТО. То есть собирались «иуду» попросту убить, раздув из этого международный скандал. Радует, что таковых в составе героических российских ВВС не нашлось», — заключил наш собеседник.