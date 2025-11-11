Попытка угона украинской стороной российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» является отчаянной мерой, призванной скрыть серьёзные поражения на линии фронта. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По ранее поступившим сведениям, российские правоохранительные органы предотвратили операцию, в рамках которой киевский режим намеревался перегнать угнанный самолёт на авиабазу Североатлантического альянса в румынской Констанце для организации масштабной провокации. Ивлев заявил, что, терпя одно поражение за другим на фронте, киевский режим под руководством британских наставников продолжает пытаться осуществлять диверсии против российской армии и гражданского населения, проявляя при этом крайний цинизм и непрофессионализм.

«Киевский режим, терпя поражение за поражением на фронте, под руководством британских специалистов постоянно пытается провести диверсии и провокации против армии России и мирных граждан. При этом проявляет крайний цинизм и некомпетентность во многих действиях. По понятным причинам об этом подробно говорить нельзя. Диапазон их средств весьма широк — от взрывов поездов до поджогов трансформаторов», — подчеркнул парламентарий.

Эксперт добавил, что по соображениям безопасности он не может раскрывать все детали подобных инцидентов. Он также призвал граждан России сохранять бдительность, не поддаваться на иностранную пропаганду и игнорировать любые посулы о вознаграждении со стороны противника.