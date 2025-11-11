Украина и Великобритания понесут ответственность за попытку угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что российские спецслужбы полностью контролируют ситуацию и все участники операции известны.

Собеседник NEWS.ru уверен, что спецслужбы Великобритании и Украины не способны противостоять российской контрразведке и ФСБ. Он охарактеризовал действия Лондона как неадекватные и лишённые здравого смысла и предупредил Киев о жёстком ответе на поле боя.

«И MI6, и ГУР при попытке угона российского МиГ-31 оказались слабы в коленках против нашей Федеральной службы безопасности, против наших контрразведок. Британцы уже отупели, видимо, заразились от своего бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который оставил там какие-то бактерии, не позволяющие им здраво думать», — заключил парламентарий.