Военный блогер объяснил провокацию с Миг-31 подготовкой НАТО к войне с Россией
Страны НАТО могут искать повод для вступления в открытую войну с Россией, поэтому и попытались завербовать российских лётчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Таким мнением поделился военблогер Егор Холмогоров — автор проекта «Zаписки Vетерана».
«По западной прессе уже разгоняется информация о том, что именно Россия хочет напасть на НАТО. Мы неоднократно писали, повторим это ещё раз: НАТО готовится к войне с Россией. Об этом говорят многие факторы. Если они ищут повод, они его найдут», — заявил эксперт.
Он напомнил, что представители НАТО хотели использовать российский истребитель для проведения провокаций, выставив РФ агрессором. По его мнению, Москве не стоит расслабляться, а нужно быть готовой к любым действиям со стороны Запада.
Напомним, Киев под руководством британских кураторов попытался завербовать российских лётчиков, чтобы те доставили МиГ-31 в район авиабазы НАТО в Румынии. Там планировался сымитировать его уничтожение системой ПВО. За угон Киев обещал заплатить $3 млн и новый паспорт одной из стран Запада. В Госдуме высоко оценили работу ФСБ и лётчиков при срыве операции ГУР по угону МиГ-31 и поблагодарили последних за патриотизм.
