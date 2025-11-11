Военный блогер объяснил провокацию с Миг-31 подготовкой НАТО к войне с Россией

Страны НАТО могут искать повод для вступления в открытую войну с Россией, поэтому и попытались завербовать российских лётчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Таким мнением поделился военблогер Егор Холмогоров — автор проекта «Zаписки Vетерана».

«По западной прессе уже разгоняется информация о том, что именно Россия хочет напасть на НАТО. Мы неоднократно писали, повторим это ещё раз: НАТО готовится к войне с Россией. Об этом говорят многие факторы. Если они ищут повод, они его найдут», — заявил эксперт.

Он напомнил, что представители НАТО хотели использовать российский истребитель для проведения провокаций, выставив РФ агрессором. По его мнению, Москве не стоит расслабляться, а нужно быть готовой к любым действиям со стороны Запада.