«Настоящие патриоты!» В Госдуме обратились к чекистам и лётчикам после срыва угона МиГ-31
Попытку угона российского истребителя МиГ-31 украинскими спецслужбами удалось предотвратить благодаря профессионализму сотрудников ФСБ и лётчиков. Такую оценку в комментарии РИА «Новости» дал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Молодцы чекисты, молодцы лётчики, проявившие высокий профессионализм. Настоящие патриоты», — отметил он.
Депутат подчеркнул, что киевский режим под руководством британских кураторов постоянно организует диверсии и провокации против российской армии и мирного населения.
Ивлев отметил широкий арсенал методов противника — от подрывов поездов до поджогов трансформаторных подстанций. В такой обстановке, по его словам, каждый гражданин обязан проявлять бдительность и не поддаваться на влияния вражеских сил, поскольку это вопрос национальной и личной безопасности.
Ранее в ФСБ заявили о срыве украинско-британской операции по угону МиГ-31. По задумке Киева и Лондона, его должны были доставить в район авиабазы НАТО в Румынии. Там планировалось сымитировать крушение. Разведки двух стран целый год готовились к этому.
