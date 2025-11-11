Россия и США
«Настоящие патриоты!» В Госдуме обратились к чекистам и лётчикам после срыва угона МиГ-31

В Госдуме высоко оценили работу ФСБ и лётчиков при срыве операции ГУР по угону МиГ-31

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Попытку угона российского истребителя МиГ-31 украинскими спецслужбами удалось предотвратить благодаря профессионализму сотрудников ФСБ и лётчиков. Такую оценку в комментарии РИА «Новости» дал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Молодцы чекисты, молодцы лётчики, проявившие высокий профессионализм. Настоящие патриоты», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что киевский режим под руководством британских кураторов постоянно организует диверсии и провокации против российской армии и мирного населения.

Ивлев отметил широкий арсенал методов противника — от подрывов поездов до поджогов трансформаторных подстанций. В такой обстановке, по его словам, каждый гражданин обязан проявлять бдительность и не поддаваться на влияния вражеских сил, поскольку это вопрос национальной и личной безопасности.

«Приезжай, мы ждём!» Появилось видео с кучей денег для российского лётчика за угон МиГ-31

Ранее в ФСБ заявили о срыве украинско-британской операции по угону МиГ-31. По задумке Киева и Лондона, его должны были доставить в район авиабазы НАТО в Румынии. Там планировалось сымитировать крушение. Разведки двух стран целый год готовились к этому.

