Вучич заявил, что к войне с Россией готовится вся Европа

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа активно готовится к войне против России. Так он прокомментировал слова французского генерала Фабьена Мандона, который призвал готовить национальные вооружённые силы к «шоку».

Вучич отметил, что его собственный анализ происходящего приводит к неутешительным выводам: перспектива крупного военного конфликта между Европой и Россией кажется ему всё более реальной. К таким событиям уже активно готовятся все стороны.

«Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными. Но Сербия должна продолжить вооружаться», — подчеркнул сербский лидер в эфире телеканала Pink.

Он не стал давать гарантий, что Сербии и в дальнейшем удастся воздерживаться от санкционного давления на Россию. В качестве одного из ключевых приоритетов Вучич назвал продолжение курса на укрепление армии, указав на необходимость разумного наращивания военного потенциала и финансовых вложений в обороноспособность страны.

Ранее немецкий генерал допустил переброску к границе России 800 тысяч солдат через ФРГ. По его словам, если развёртывание войск замедлится или будет несогласованным, это приведёт к провалу политики сдерживания России. Параллельно канцлер Фридрих Мерц потребовал кардинально изменить подход к безопасности.