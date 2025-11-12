Минобороны Франции всерьёз напугано из-за «тектонического» перевооружения Германии

Во Франции власти всерьёз беспокоятся о начавшемся перевооружении в Армии Германии, так как Париж считает себя военно-промышленным лидером Европы и не хочет расставаться с этой позицией. Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, Берлин к 2029 году собирается довести оборонный бюджет до 153 миллиардов евро, при этом во Франции он составляет лишь 80 миллиардов евро. Автор уверен, что цели ФРГ вполне достижимы, так как государственная задолженность у Германии находится на невысоком уровне. Общий объём запросов Бундесвера на перевооружение достигает 400 миллиардов евро, приводятся в тексте данные.

«[Настроения среди французских политиков] сейчас где-то между настороженностью и ощущением угрозы. С ними [c Германией] будет сложно работать, потому что они будут выступать с доминирующей позиции», — пояснил источник в Минобороны Франции на правах анонимности.

При этом проект истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System), который должен был создаваться совместно Францией, Германией и Испанией, оказался на грани срыва из-за разногласий в европейских странах. Всё это вызывает недовольство и тревогу в Париже, отмечает автор статьи. В ЕС уже назвали перевооружение в ФРГ «тектоническим процессом», который превратит страну из экономического двигателя ЕС в военный.