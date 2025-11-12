Полковник оценил вероятность полномасштабной войны России и Европы

Прогнозы европейских политиков о возможном полномасштабном конфликте между Россией и ЕС в ближайшие годы являются инструментом поддержки ВПК, а не отражением реальных угроз, уверен военный эксперт Михаил Тимошенко. По его словам, подобные заявления направлены на обеспечение заказов для оборонных предприятий.

«Логика там такая: давайте немного увеличим доходы высокотехнологичных военных концернов, пока они не сбежали в США. Обеспечим их заказами. А для этого нужна постоянная угроза, какой в своё время представлялся Советский Союз», — отметил собеседник «Ридуса».

Он подчеркнул, что простые европейцы не разделяют милитаристские устремления своих политиков, о чём свидетельствует отсутствие массовой поддержки идеи противостояния с РФ. При этом эксперт указал на необходимость сохранения боеготовности российских войск, несмотря на маловероятный сценарий прямого столкновения с ЕС.