Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 11:47

Полковник оценил вероятность полномасштабной войны России и Европы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Прогнозы европейских политиков о возможном полномасштабном конфликте между Россией и ЕС в ближайшие годы являются инструментом поддержки ВПК, а не отражением реальных угроз, уверен военный эксперт Михаил Тимошенко. По его словам, подобные заявления направлены на обеспечение заказов для оборонных предприятий.

Россия начала готовиться к «реальной войне» с Западом, предупредил военный эксперт
Россия начала готовиться к «реальной войне» с Западом, предупредил военный эксперт

«Логика там такая: давайте немного увеличим доходы высокотехнологичных военных концернов, пока они не сбежали в США. Обеспечим их заказами. А для этого нужна постоянная угроза, какой в своё время представлялся Советский Союз», — отметил собеседник «Ридуса».

Он подчеркнул, что простые европейцы не разделяют милитаристские устремления своих политиков, о чём свидетельствует отсутствие массовой поддержки идеи противостояния с РФ. При этом эксперт указал на необходимость сохранения боеготовности российских войск, несмотря на маловероятный сценарий прямого столкновения с ЕС.

В Госдуме выступили с предостережением из-за подготовки всей Европы к войне с Россией
В Госдуме выступили с предостережением из-за подготовки всей Европы к войне с Россией

Напомним, ранее начальник генерального штаба ВС Франции, генерал Фабьен Мандон призвал армию начать активную подготовку к возможному крупномасштабному военному конфликту, который может возникнуть в течение трёх-четырёх лет. Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа активно готовится к войне против России.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar