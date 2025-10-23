Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 05:24

Во Франции призвали готовиться к затяжному военному конфликту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Начальник генерального штаба Вооружённых сил Франции генерал Фабьен Мандон призвал армию начать активную подготовку к возможному крупномасштабному военному конфликту, который может возникнуть в течение трёх-четырёх лет. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

«Первая задача, которую я поставил перед Вооружёнными силами, — это быть готовыми к шоку через три-четырые года, который будет своего рода испытанием — возможно, испытание уже существует в гибридных формах — но, возможно, насильственным», — приводит издание слова генерала.

Мандон, принявший командование французскими Вооружёнными силами 1 сентября, особо подчеркнул российский фактор в своих стратегических расчётах. Он заявил, что Россия якобы является страной, которая может поддаться искушению продолжить войну на европейском континенте. Однако генерал отметил, что у Парижа «есть всё, чтобы быть уверенными в себе».

Глава генштаба акцентировал необходимость ускоренного перевооружения страны и увеличения оборонного бюджета. По его убеждению, демонстрация Францией решимости и готовности к самозащите способна стать сдерживающим фактором для потенциальных противников.

Франция снова сказала твёрдое «нет» на конфискацию активов России
Франция снова сказала твёрдое «нет» на конфискацию активов России

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что НАТО активно готовится к потенциальному конфликту с Россией. По его словам, страны альянса ускоряют производство вооружений, проводят учения по мобилизации и усиливают антироссийскую риторику. Нарышкин также отметил, что поставлена цель в кратчайшие сроки обеспечить Союзные силы реагирования необходимыми ресурсами и значительно нарастить выпуск продукции оборонно-промышленного комплекса.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar