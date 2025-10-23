Во Франции призвали готовиться к затяжному военному конфликту

Начальник генерального штаба Вооружённых сил Франции генерал Фабьен Мандон призвал армию начать активную подготовку к возможному крупномасштабному военному конфликту, который может возникнуть в течение трёх-четырёх лет. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

«Первая задача, которую я поставил перед Вооружёнными силами, — это быть готовыми к шоку через три-четырые года, который будет своего рода испытанием — возможно, испытание уже существует в гибридных формах — но, возможно, насильственным», — приводит издание слова генерала.

Мандон, принявший командование французскими Вооружёнными силами 1 сентября, особо подчеркнул российский фактор в своих стратегических расчётах. Он заявил, что Россия якобы является страной, которая может поддаться искушению продолжить войну на европейском континенте. Однако генерал отметил, что у Парижа «есть всё, чтобы быть уверенными в себе».

Глава генштаба акцентировал необходимость ускоренного перевооружения страны и увеличения оборонного бюджета. По его убеждению, демонстрация Францией решимости и готовности к самозащите способна стать сдерживающим фактором для потенциальных противников.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что НАТО активно готовится к потенциальному конфликту с Россией. По его словам, страны альянса ускоряют производство вооружений, проводят учения по мобилизации и усиливают антироссийскую риторику. Нарышкин также отметил, что поставлена цель в кратчайшие сроки обеспечить Союзные силы реагирования необходимыми ресурсами и значительно нарастить выпуск продукции оборонно-промышленного комплекса.