«Теперь нет сомнений»: МИД ответил на «пророчества» Писториуса о войне НАТО с Россией
Захарова заявила, что слова Писториуса о войне с РФ показали реального агрессора
Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что высказывания министра обороны Германии Бориса Писториуса наглядно показывают, кто в действительности жаждет развязать мировую войну. Так дипломат прокомментировала РИА «Новости» слова немецкого политика о необходимости готовиться к военному противостоянию с Москвой.
«Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», — коротко ответила Захарова на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие годы начнётся полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО. По его словам, этого можно ожидать до 2029 года. Писториус добавил, что страны альянса должны прямо сейчас наращивать свои военные возможности, чтобы воевать с РФ.
