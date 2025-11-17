Россия и США
17 ноября, 08:42

«Теперь нет сомнений»: МИД ответил на «пророчества» Писториуса о войне НАТО с Россией

Захарова заявила, что слова Писториуса о войне с РФ показали реального агрессора

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что высказывания министра обороны Германии Бориса Писториуса наглядно показывают, кто в действительности жаждет развязать мировую войну. Так дипломат прокомментировала РИА «Новости» слова немецкого политика о необходимости готовиться к военному противостоянию с Москвой.

«Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», — коротко ответила Захарова на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие годы начнётся полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО. По его словам, этого можно ожидать до 2029 года. Писториус добавил, что страны альянса должны прямо сейчас наращивать свои военные возможности, чтобы воевать с РФ.

