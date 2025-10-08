«Хочешь войны — иди сам!» В бундестаге предложили Мерцу и Писториусу вступить в ВСУ

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус, которые поддерживают продолжение конфликта на Украине, должны лично вступить в ряды ВСУ.

«Наши солдаты не должны быть отправлены в иностранные военные зоны. Никогда. И прежде всего — не на Украину. Кто хочет конфликта — пусть сам идёт», — сказала Вайдель в бундестаге, добавив, что Мерц и Писториус сами должны участвовать в боевых действиях, если хотят войны.

Кроме того, Вайдель раскритиковала НАТО, назвав альянс инструментом политического давления на входящие в него страны