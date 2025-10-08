Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 октября, 06:20

«Хочешь войны — иди сам!» В бундестаге предложили Мерцу и Писториусу вступить в ВСУ

Министр обороны Германии Борис Писториус и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Коллаж © Life.ru. Фото © Flickr / Bundeswehr / Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус, которые поддерживают продолжение конфликта на Украине, должны лично вступить в ряды ВСУ.

«Наши солдаты не должны быть отправлены в иностранные военные зоны. Никогда. И прежде всего — не на Украину. Кто хочет конфликта — пусть сам идёт», — сказала Вайдель в бундестаге, добавив, что Мерц и Писториус сами должны участвовать в боевых действиях, если хотят войны.

Кроме того, Вайдель раскритиковала НАТО, назвав альянс инструментом политического давления на входящие в него страны

Рейтинги Мерца в Германии опустились до исторического минимума
Рейтинги Мерца в Германии опустились до исторического минимума

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия более не находится в состоянии мира, но при этом страна пока ещё ни с кем не воюет. Схожую позицию высказал министр обороны ФРГ. Борис Писториус считает, что страна не находится в состоянии войны, но текущая ситуация может быть сравнима с холодной войной.

