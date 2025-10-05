Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 октября, 16:55

Писториус заявил, что Германия не находится в состоянии войны

Борис Писториус. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / blue spruce media

Германия сегодня не находится в состоянии войны. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Handelsblatt, комментируя недавние инциденты с беспилотниками в немецком воздушном пространстве.

«Нет, мы не в состоянии войны. У нас ситуация, отчасти сравнимая с холодной войной. Выстрелов нет, но есть провокации», — сказал министр.

По словам главы Минобороны, Бундесвер, полиция (федеральная и земельная) будут выполнять свои функции в соответствии с полномочиями. Военные, в частности, отвечают за безопасность военных объектов и могут быть оперативно направлены в другие государства при необходимости.
Ранее в Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления «роев» беспилотников. Также зафиксирован рост случаев обнаружения неопознанных дронов в небе над Германией. По этой причине в стране представят план мер по противодействию подозрительным БПЛА.

Юлия Сафиулина
