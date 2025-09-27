В Германии задумались над созданием «секретного плана» по борьбе с дронами

Министерство внутренних дел ФРГ задумалось над созданием «секретного плана» по борьбе с беспилотниками. Как сообщает Bild, план курирует глава немецкого МВД Александр Добриндт.

«Центральный элемент: бундесвер должен (получить) право сбивать беспилотники… если это единственное средство предотвращения серьёзной катастрофы. Критерий для сбивания: нужно исходить из того, что БПЛА будет использован против жизни людей или объекта критической инфраструктуры», — говорится в материале.

К критическим объектам отнесены энергостанции, правительственные здания и аэропорты. План также включает меры электронного подавления дронов и перехвата управления.

Ранее сообщалось, что в Германии забили тревогу из-за дронов над аэропортами — произошло уже 144 случая с начала года. Причины появления дронов в запрещённых зонах часто остаются неизвестными, но основными подозреваемыми считаются частные операторы.