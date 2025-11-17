В ближайшие годы начнётся полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО. Об этом заявил Глава МО Германии Борис Писториус, добавив, что в этом году мы провели последнее мирное лето. Его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — сказал немецкий министр.

Писториус добавил, что страны альянса должны прямо сейчас наращивать свои военные возможности, чтобы воевать с Россией.

Ранее один из евродепутатов отметил, что Европа не раз пыталась пойти войной на Россию, но все эти попытки потерпели крах. По его словам, нынешний курс европейских элит направлен как раз на это, однако Евросоюз просто не переживёт ещё одной войны с РФ. Однако у Германии уже есть план нападения на нашу страну через блокаду Калининградской области.