На торжественной церемонии по случаю 70-летия Бундесвера глава Минобороны Германии Борис Писториус напомнил, что немецкая армия создавалась под обещание больше никогда не вести войны. Однако сам министр тут же подчеркнул, что страна продолжит курс на усиление вооружённых сил и укрепление обороны НАТО.

Писториус заявил, что Бундесвер был рождён из духа демократии и союзнической ответственности.

«Никогда больше не будет войны, никогда больше с немецкой земли», – процитировал он клятву первых солдат, принесённую в Бонне в 1955 году.

Министр добавил, что сегодня немецкая армия должна «уметь сражаться, чтобы не пришлось сражаться», и отметил: власти Германии намерены сделать Бундесвер сильнее по всей стране.

Недавно Борис Писториус заявил, что если НАТО подвергнется нападению, немецкие военные «будут готовы убивать российских солдат». Министр уверяет, что страна хочет мира, но только с позиции силы.