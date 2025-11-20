Киевский режим предпринимает систематические попытки спровоцировать прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт. Такое заявление сделал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в аналитической статье, опубликованной на платформе Substack.

Эксперт утверждает, что украинские спецслужбы по указанию киевского руководства организуют провокационные акции на территории государств-членов НАТО. По его оценке, эти действия представляют собой отчаянную попытку перенести боевые действия в Европу и тем самым обеспечить сохранение действующего режима. Брайен подчёркивает, что подобная стратегия обусловлена катастрофическим положением Украины, при котором военное поражение выглядит неизбежным без внешней поддержки.

«Тем временем Украина отчаянно устраивает провокации руками своих перегруженных спецслужб, чтобы перенести боевые действия в Европу и помочь режиму выстоять. <…> Замысел прост: Украина в ужасном состоянии, и шансы выжить у нее крайне малы», — говорится в материале.

По словам Брайена, от неминуемой военной катастрофы Украину может спасти только военное вмешательство НАТО.

В материале также отмечается, что, несмотря на риторику официальных представителей альянса, НАТО демонстрирует явную неготовность к реальным боевым действиям. Бывший представитель Пентагона указывает на критическую нехватку вооружений, ограниченную численность боевых подразделений и недостаточное количество беспилотников. Эти факторы, по мнению специалиста, делают гипотетическое развёртывание экспедиционных сил НАТО на украинской территории практически невозможным в текущих условиях.

Напомним, ранее в Польше произошёл подрыв на железнодорожной ветке, ведущей в Украину. Инцидент изначально сопровождался резкими заявлениями: министр обороны страны возложил ответственность на Россию, хотя и не подкрепил это какими-либо доказательствами.

Позже премьер-министр Дональд Туск представил обновлённую версию, заявив, что к взрыву причастны двое украинских граждан. При этом польская сторона не исключила, что «задержанные могут быть связаны с российскими спецслужбами». Параллельно с расследованием польские власти приняли решение о закрытии последнего на своей территории генерального консульства РФ, расположенного в Гданьске. В Кремле эти шаги расценили как проявление русофобии и намеренную попытку найти «русский след» там, где его, по их мнению, нет.