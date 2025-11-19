Польша угрожает украинцам пожизненным заключением за подрыв ж/д путей

Национальная прокуратура Польши предъявила заочное обвинение двум гражданам Украины в организации диверсии на железнодорожных путях. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель ведомства Пшемыслав Новак.

«В ходе нескольких десятков часов расследования мы получили доказательства, которые указывают на высокую вероятность того, что непосредственными исполнителями этих актов диверсии террористического характера были двое граждан Украины — Александр К. и Евгений И.», — заявил Новак.

Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. По данным следствия, оба украинца покинули Польшу через контрольно-пропускной пункт в Тересполе на границе с Белоруссией.