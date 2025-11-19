Польша угрожает украинцам пожизненным заключением за подрыв ж/д путей
Национальная прокуратура Польши предъявила заочное обвинение двум гражданам Украины в организации диверсии на железнодорожных путях. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель ведомства Пшемыслав Новак.
«В ходе нескольких десятков часов расследования мы получили доказательства, которые указывают на высокую вероятность того, что непосредственными исполнителями этих актов диверсии террористического характера были двое граждан Украины — Александр К. и Евгений И.», — заявил Новак.
Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. По данным следствия, оба украинца покинули Польшу через контрольно-пропускной пункт в Тересполе на границе с Белоруссией.
Напомним, в Польше произошёл подрыв на железнодорожной инфраструктуре, ведущей на Украину. Первоначально министр обороны страны возложил ответственность на Россию, не предоставив конкретных доказательств. Впоследствии премьер-министр Дональд Туск заявил, что взрыв совершили двое граждан Украины, которые, по версии Варшавы, могли быть связаны с российскими спецслужбами. Одновременно польские власти объявили о закрытии последнего действующего генерального консульства России в Гданьске. В Кремле данную ситуацию охарактеризовали как очередное проявление русофобии и попытку искусственно найти «русский след».
