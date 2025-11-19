Россия и США
19 ноября, 14:17

В Польше задержали подозреваемых в диверсии на железной дороге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В Польше силовики задержали нескольких подозреваемых, которые могли участвовать в подрыве местной железной дороги. Всего, по данным следствия, прозвучало два взрыва: первый на путях недалеко от города Плавны и второй вблизи станции Мика. Об этом телеканалу TVP Info сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.

«Задержаны несколько человек», — коротко ответил чиновник на соответствующий вопрос журналистов.

Песков: Отношения с Польшей деградировали полностью

Напомним, в Польше был совершён подрыв на железной дороге, которая ведёт на Украину. Польский министр обороны сначала обвинил Россию в диверсии, но аргументов не привёл. Позже премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что взрыв устроили двое украинцев, при этом подозреваемые якобы были связаны с российскими спецслужбами. Варшава также объявила, что закрывает последнее работающее генконсульство России в Гданьске по решению своего МИД. В Кремле не увидели ничего странного в очередном акте русофобии и попытке найти «русский след».

