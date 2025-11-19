В Польше задержали подозреваемых в диверсии на железной дороге

В Польше силовики задержали нескольких подозреваемых, которые могли участвовать в подрыве местной железной дороги. Всего, по данным следствия, прозвучало два взрыва: первый на путях недалеко от города Плавны и второй вблизи станции Мика. Об этом телеканалу TVP Info сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.