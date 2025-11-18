Россия и США
18 ноября, 12:50

Туск: Украинцы устроили взрыв на железной дороге в Польше, ведущей на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martyn Jandula

Граждане Украины устроили взрыв в Польше на железной дороге, ведущей на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины», — сказал глава правительства, выступая в сейме.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Польше повредили железную дорогу на линии, которая ведёт на Украину. Это обнаружил машинист одного из поездов, а затем подтвердила полиция Мазовецкого воеводства. По словам Туска, речь идёт о диверсии. Однако в польском МВД заявили, что никаких взрывов вовсе не было.

Напомним, утром 16 ноября машинист поезда увидел повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу «Дорохуск» на границе с Украиной. В результате инцидента никто не пострадал. Движение пришлось остановить. Туск назвал инцидент диверсией, а прокуратура возбудило дело о теракте.

Генсек НАТО Рютте не стал обвинять Россию во взрыве на железной дороге в Польше
Никита Никонов
