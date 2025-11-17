В Польше повреждена железная дорога на линии, ведущей на Украину

На северо-востоке Польши машинист обнаружил разрыв железнодорожных путей на линии в украинском направлении. Полиция Мазовецкого воеводства подтвердила инцидент, а премьер-министр Дональд Туск не исключил версию саботажа.

«Машинист поезда сообщил о неполадках в железнодорожной инфраструктуре. <…> Первичный осмотр выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда», — пишет пресс-служба отделения полиции воеводства в соцсети X.

Как сообщает RMF24, повреждённый участок пути является частью железнодорожной линии, связывающей Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск», который используется, в том числе, для сообщения с Украиной.

Туск уточнил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушенного участка железнодорожных путей на линии Демблин — Варшава. По данным правоохранительных органов, в момент происшествия в поезде находились два пассажира и несколько рабочих. Обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас по данному факту ведётся следствие.

Ранее рядом со столицей Словакии столкнулись два поезда. В результате происшествия пострадали около 30 человек. Причиной столкновения поездов у Братиславы, по предварительным данным, могло стать нарушение сигнала одним из составов. Причиной аварии, по всей вероятности, стал проезд одного из них на красный. Большинство пассажиров составляли студенты, ехавшие в Братиславу.