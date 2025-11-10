В Словакии назвали причину столкновения поездов у Братиславы

Причиной столкновения поездов у Братиславы, по предварительным данным, могло стать нарушение сигнала одним из составов. Такое предположение высказал гендиректор «Железных дорог Словакии» Иван Беднарик.

«Причиной аварии, по всей вероятности, стал проезд одного из них на красный. Об этом сообщил генеральный директор «Железных дорог Словакии» Иван Беднарик. Пассажиров поездов эвакуируют на автобусах», — говорится в сообщении Словацкого телевидения и радио (STVR).

Уточняется, что большинство пассажиров поездов составляли студенты, ехавшие в Братиславу.

Напомним, в воскресенье рядом со столицей Словакии столкнулись два поезда. В полиции уточнили, что происшествие было зарегистрировано в 19:31 (21:31 по московскому времени), после чего к месту ЧП были немедленно направлены экстренные службы. В результате столкновения поездов пострадали около 30 человек.