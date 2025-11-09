Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 17:35

Один человек погиб в ДТП с перевёртышем на набережной в Петербурге

Кадры с места смертельного ДТП в Петербурге. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Кадры с места смертельного ДТП в Петербурге. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Смертельное ДТП с перевёрнутым автомобилем случилось на Малоохтинской набережной в Красногвардейском районе Петербурга. В аварии участвовали три машины.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о ДТП с участием транспортных средств марок «Шевроле», «Хонда» и «Киа». В результате аварии зафиксирована гибель одного человека.

«По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, ещё двое получили тяжелые травмы», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за крупной аварии на дороге образовался затор. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий ДТП, по факту случившегося проводится проверка.
Семья погибшего бизнесмена Долгих ищет его чихуахуа, которая была с ним в момент ДТП
Семья погибшего бизнесмена Долгих ищет его чихуахуа, которая была с ним в момент ДТП

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП на Крымском мосту, когда водитель Mercedes при обгоне автобуса столкнулся с бетонным ограждением. Прокуратура Крыма совместно с Южной транспортной прокуратурой проводит проверку по факту аварии для установления всех обстоятельств случившегося.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar