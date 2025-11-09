Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 ноября, 16:57

Семья погибшего бизнесмена Долгих ищет его чихуахуа, которая была с ним в момент ДТП

Алексей Долгих. Обложка © VK / Алексей Долгих

Алексей Долгих. Обложка © VK / Алексей Долгих

Родные погибшего в аварии с Lamborghini на севере Москвы криптобизнесмена Алексея Долгих разыскивают его чихуахуа по кличке Марсель. По их информации, собака находилась в машине во время ДТП.
Пёс Марсель. Фото © SHOT

Пёс Марсель. Фото © SHOT

Знакомые семьи сообщили изданию SHOT, что Марселя не нашли на месте происшествия. Родственники надеются, что пёс сбежал от испуга и жив, и очень хотят найти его как последнее напоминание о сыне.

Напомним, что в Москве, в районе Молжаниново, элитный Lamborghini Urus стоимостью свыше 30 миллионов рублей столкнулся со столбом, после чего загорелся. В автомобиле находились четыре человека. За рулём был Долгих, он погиб на месте. Также в результате аварии скончался его пассажир Иван Соловьёв. Ещё двое мужчин были госпитализированы.

