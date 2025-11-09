Семья погибшего бизнесмена Долгих ищет его чихуахуа, которая была с ним в момент ДТП

Знакомые семьи сообщили изданию SHOT, что Марселя не нашли на месте происшествия. Родственники надеются, что пёс сбежал от испуга и жив, и очень хотят найти его как последнее напоминание о сыне.

Напомним, что в Москве, в районе Молжаниново, элитный Lamborghini Urus стоимостью свыше 30 миллионов рублей столкнулся со столбом, после чего загорелся. В автомобиле находились четыре человека. За рулём был Долгих, он погиб на месте. Также в результате аварии скончался его пассажир Иван Соловьёв. Ещё двое мужчин были госпитализированы.