Криптобизнесмен Долгих в момент ДТП на Lamborghini летел на скорости 100 км/ч

Криптобизнесмен Алексей Долгих за считанные минуты до смертельного ДТП летел на спортивным автомобиле Lamborghini на скорости приблизительно 100 км/ч. В результате мощного столкновения с отбойником транспортное средство получило катастрофические повреждения, а его отдельные элементы были разбросаны под мостом после падения с восьмиметровой высоты. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с места ДТП. Видео © SHOT

Фрагменты разрушенного автомобиля разлетелись в радиусе нескольких метров под путепроводом на съезде с Международного шоссе на Ленинградское направление. На месте происхождения в экстренном режиме работают аварийные службы, занимающиеся ликвидацией последствий катастрофы. В результате инцидента был повреждён опорный столб с камерой видеонаблюдения, а также серьёзно пострадал шкаф электрооборудования.

Место ДТП. Фото © SHOT

Согласно информации SHOT, последний штраф за превышение скорости на автомобиле Lamborghini был выписан Алексею Долгих 1 ноября. Всего же с августа 2024 года на данный автомобиль было оформлено 586 административных правонарушений. Среди регулярных нарушений ПДД фиксировались: несоблюдение дорожной разметки, неуплата за проезд по платным участкам дорог, выполнение запрещённых разворотов и управление транспортным средством без пристёгнутого ремня безопасности.

В результате страшного ДТП погибли сам Алексей Долгих и его пассажир Иван Соловьёв. Ещё двое мужчин были экстренно госпитализированы с тяжёлыми травмами. Один из пострадавших доставлен в медицинское учреждение с открытым переломом нижней конечности, второй госпитализирован в Боткинскую больницу с множественными переломами различной степени тяжести.

Напомним, что в Москве, в районе Молжаниново, элитный Lamborghini Urus стоимостью свыше 30 миллионов рублей столкнулся со столбом, после чего загорелся. В результате ДТП погибли два человека. Двое других участников происшествия, Никита Тезиков и Кирилл Мочалов, получили серьёзные травмы и были госпитализированы.