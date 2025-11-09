Россия и США
9 ноября, 06:08

Обвешанный штрафами Lamborghini унёс две жизни в ДТП на севере Москвы

Ночная трагедия в районе Молжаниново в Москве обернулась гибелью двоих молодых людей. Элитный кроссовер Lamborghini Urus стоимостью свыше 30 миллионов рублей врезался в столб, пишет SHOT.

По предварительной версии, потеря контроля над управлением привела к тому, что автомобиль опрокинулся и загорелся после удара о столб. Последствия ужасны: двое молодых мужчин скончались на месте, ещё двое находятся в больницах с серьёзными переломами.

Всего за три месяца на этот кроссовер было выписано 586 штрафов на сумму более миллиона рублей. Почти все они — за несоблюдение скоростного режима. Теперь следствию предстоит установить, стала ли эта накопленная скорость причиной фатального исхода.

Ранее надышавшийся «шариком» водитель устроил массовое ДТП на северо-западе Москвы. Водитель в момент движения держал руль одной рукой, а в другой сжимал красный воздушный шарик, периодически вдыхая из него газ. Мужчина настолько увлёкся этим занятием, что не заметил пересечения двойной сплошной линии и выезда на встречную полосу.

