Одним из погибших в страшном ДТП с Lamborghini оказался криптобизнесмен Долгих

Стала известна личность погибших в страшном ДТП с Lamborghini Urus в Москве. По данным телеграм-канала Baza, одним из них оказался криптобизнесмен Алексей Долгих.

В результате аварии на Ленинградском шоссе погибли сам 36-летний Долгих и пассажир Иван Соловьев. Двое других пассажиров — Никита Тезиков и Кирилл Мочалов — госпитализированы с критическими травмами.

Интересный штрих к портрету погибшего: Долгих, похоже, не слишком заботился о правилах дорожного движения. Автомобиль, приобретенный в августе 2024 года, успел «заработать» более 500 штрафов на сумму, превышающую миллион рублей. Более того, этот самый Urus уже маячил в криминальных сводках — его связывали с инцидентом и перестрелкой на Патриарших прудах в сентябре прошлого года.

Авария произошла сегодня ночью в районе Молжаниново в Москве. Потеря контроля над управлением привела к тому, что автомобиль опрокинулся и загорелся после удара о столб. Двое молодых мужчин скончались на месте, ещё двое находятся в больницах с серьёзными переломами.