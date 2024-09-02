Криптобизнесмен и темщик: Life.ru выяснил владельца Lamborghini, на которой скрылись стрелявшие на Патриках

Установлен владелец Lamborghini Urus, на которой скрылись участники стрельбы на Патриках в Москве. По данным SHOT им оказался 35-летний криптобизнесмен и «темщик» Алексей Долгих. Сейчас он находится на допросе у следователей.

Спорткар он купил около месяца назад, отдав за новенькую машину 35 миллионов рублей. Алексей внесён в чёрный список российских банков из-за подозрения в отмывании денег. Именно на его "ламбе" скрылись участники конфликта со стрельбой в московском ресторане "Аист" на Патриарших прудах.