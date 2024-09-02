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2 сентября, 10:07

Криптобизнесмен и темщик: Life.ru выяснил владельца Lamborghini, на которой скрылись стрелявшие на Патриках

Хозяином авто, на котором скрылись стрелявшие в Москве, оказался Алексей Долгих

Установлен владелец Lamborghini Urus, на которой скрылись участники стрельбы на Патриках в Москве. По данным SHOT им оказался 35-летний криптобизнесмен и «темщик» Алексей Долгих. Сейчас он находится на допросе у следователей.

Алексей Долгих. Фото © SHOT

Алексей Долгих. Фото © SHOT

Спорткар он купил около месяца назад, отдав за новенькую машину 35 миллионов рублей. Алексей внесён в чёрный список российских банков из-за подозрения в отмывании денег. Именно на его "ламбе" скрылись участники конфликта со стрельбой в московском ресторане "Аист" на Патриарших прудах.

Алексей Долгих. Фото © SHOT

Алексей Долгих. Фото © SHOT

Алексей Долгих. Фото © SHOT

Алексей Долгих. Фото © SHOT

Напомним, что инцидент произошёл поздним вечером 1 сентября. Ранее Life.ru узнал имя мужчины, устроившего стрельбу на Патриарших прудах в Москве. Был задержан 33-летний Дмитрий Х. Другие участники конфликта скрылись с места на Lamborghini Urus, тачка объявлена в розыск.

«Давай, я из Москвы»: Появилось видео с моментом стрельбы на Патриках
«Давай, я из Москвы»: Появилось видео с моментом стрельбы на Патриках
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SHOT

Николь Вербер
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