Криптобизнесмен и темщик: Life.ru выяснил владельца Lamborghini, на которой скрылись стрелявшие на Патриках
Хозяином авто, на котором скрылись стрелявшие в Москве, оказался Алексей Долгих
Установлен владелец Lamborghini Urus, на которой скрылись участники стрельбы на Патриках в Москве. По данным SHOT им оказался 35-летний криптобизнесмен и «темщик» Алексей Долгих. Сейчас он находится на допросе у следователей.
Спорткар он купил около месяца назад, отдав за новенькую машину 35 миллионов рублей. Алексей внесён в чёрный список российских банков из-за подозрения в отмывании денег. Именно на его "ламбе" скрылись участники конфликта со стрельбой в московском ресторане "Аист" на Патриарших прудах.
Напомним, что инцидент произошёл поздним вечером 1 сентября. Ранее Life.ru узнал имя мужчины, устроившего стрельбу на Патриарших прудах в Москве. Был задержан 33-летний Дмитрий Х. Другие участники конфликта скрылись с места на Lamborghini Urus, тачка объявлена в розыск.