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1 сентября, 21:23

«Давай, я из Москвы»: Появилось видео со моментом стрельбы на Патриках

Появилось видео с моментом стрельбы у ресторана на Патриарших прудах в Москве

Момент стрельбы на летней веранде ресторана на Патриарших прудах в Москве угодил в объективы камер. На опубликованном SHOT видео заметно, как владелец оружия делает один из выстрелов в воздух.

Незадолго до стрельбы между участниками конфликта завязалась небольшая драка. На протяжении всей потасовки один из них выкрикивал провоцирующие фразы с обилием нецензурной брани, заверяя оппонента в своём столичном происхождении.

Момент стрельбы на Патриарших прудах. Видео © Telegram / SHOT

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Напомним, что инцидент произошёл поздним вечером 1 сентября. В настоящий момент дебошир с травматом задержан, его увезли в полицейский участок для выяснения обстоятельств. Веранда ресторана оцеплена, ведётся опрос свидетелей.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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