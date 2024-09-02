«Давай, я из Москвы»: Появилось видео со моментом стрельбы на Патриках

Момент стрельбы на летней веранде ресторана на Патриарших прудах в Москве угодил в объективы камер. На опубликованном SHOT видео заметно, как владелец оружия делает один из выстрелов в воздух.

Незадолго до стрельбы между участниками конфликта завязалась небольшая драка. На протяжении всей потасовки один из них выкрикивал провоцирующие фразы с обилием нецензурной брани, заверяя оппонента в своём столичном происхождении.

Момент стрельбы на Патриарших прудах. Видео © Telegram / SHOT