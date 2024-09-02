«Давай, я из Москвы»: Появилось видео со моментом стрельбы на Патриках
Появилось видео с моментом стрельбы у ресторана на Патриарших прудах в Москве
Момент стрельбы на летней веранде ресторана на Патриарших прудах в Москве угодил в объективы камер. На опубликованном SHOT видео заметно, как владелец оружия делает один из выстрелов в воздух.
Незадолго до стрельбы между участниками конфликта завязалась небольшая драка. На протяжении всей потасовки один из них выкрикивал провоцирующие фразы с обилием нецензурной брани, заверяя оппонента в своём столичном происхождении.
Момент стрельбы на Патриарших прудах. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что инцидент произошёл поздним вечером 1 сентября. В настоящий момент дебошир с травматом задержан, его увезли в полицейский участок для выяснения обстоятельств. Веранда ресторана оцеплена, ведётся опрос свидетелей.
Telegram / SHOT